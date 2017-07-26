Мінфін хоче запустити єдиний податковий рахунок з липня 2018 року

Єдиний податковий рахунок має запрацювати з літа наступного року. Це передбачає законопроект, підготовлений Міністерством фінансів, повідомляє «Економічна правда», посилаючись на копію законопроекту.

Читайте такожМінфін хоче об'єднати звітність за декількома податками

Єдиний рахунок - це відкритий за власним бажанням платника у казначействі рахунок, через який він зможе платити податки (погасити податковий борг) та ЄСВ.

Єдиний податковий рахунок не буде використовуватися для сплати податку на додану вартість та акцизу з реалізації пального, оскільки ці податки сплачуються через системи електронного адміністрування (СЕА). Платник зможе перераховувати кошти з єдиного рахунку на рахунки в СЕА.

Відкриття єдиного рахунку буде відбуватися так: платник повідомляє ДФС про своє бажання відкрити рахунок, ДФС направляє відповідне повідомлення казначейству, потім інформація про відкриття рахунку та його реквізити відображається в електронному кабінеті платника податків. Платити податки платник також буде через електронний кабінет.

Закриття рахунку можливе у двох випадках: за власним бажанням платника або примусово ДФС у разі припинення юридичної особи.

Передбачається, що закон набуде чинності з 1 січня 2018 року, а єдині податкові рахунки запрацюють не пізніше 1 липня наступного року.