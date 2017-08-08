Бігати мають дані, а не громадяни: Гройсман розповів, скільки підприємців зареєструвалися онлайн

Через онлайн-сервіс Міністерства юстиції та Державного агентства з питань електронного уряду, запущений 1 березня, вже зареєстровано 1211 фізичних осіб - підприємців, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

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«Навесні Державне агентство з питань електронного уряду України разом з Міністерством юстиції України ввели ряд електронних послуг з реєстрації підприємництва. Це - черговий крок на шляху до спрощення умов ведення бізнесу в Україні. Зараз найбільшою популярністю користується електронна послуга з відкриття ФОП. За допомогою онлайн-сервісу вже відкрито 1211 ФОП», - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єра, підприємці, які створюють робочі місця, не повинні стояти в чергах і стикатися з бюрократичними перешкодами.

«Переконаний, підприємці, які створюють робочі місця і збагачують економіку, повинні отримувати від держави максимум допомоги і поваги. Вони не повинні бігати, щоб збирати різні довідки, стояти в чергах, витрачати час, стикатися зі зловживаннями з боку чиновників. Бігати мають дані, а не громадяни», - підкреслив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції 1 березня запустив онлайн-послугу відкриття і закриття фізичних осіб - підприємців, внесення змін у відомості про діючих ФОП, відкриття юридичних осіб і внесення відомостей про них до єдиного державного реєстру на сайті «Будинок юстиції» та виконавчому урядовому порталі.