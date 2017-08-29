ДФС з початку року виявила 1,6 тисячі неоформлених найманих працівників

Державна фіскальна служба України з початку року під час перевірки суб'єктів господарювання виявила 1,6 тис. найманих працівників без офіційного оформлення трудових відносин.

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Як повідомляється на сайті ДФС, за підсумками перевірок порушення податкового законодавства встановлені у 61% перевірених платників, до бюджету донараховано понад 250 млн грн податку на доходи фізичних осіб, близько 89 млн грн єдиного соціального внеску та майже 19 млн грн військового збору.

Крім цього, за результатами роз'яснювальної роботи груп з питань легалізації заробітної плати та зайнятості за участю ДФС з роботодавцями у січні-липні додатково укладено близько 23 тис. трудових договорів з найманими працівниками, погашена заборгованість із заробітноїй плати в сумі 1,063 млрд грн, надійшло 118,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 375,2 млн грн єдиного соцвнеску.

Також повідомляється, що матеріали по 40 компаніям, що мають довгострокову заборгованість з виплати заробітної плати, направлені в органи прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата підвищена в 2 рази - до 3200 грн, і набрали чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.