Пікет адміністрації Президента «ЗА! Медицину без корупції».

17 травня Соціалістична партія України проведе пікет адміністрації Президента «ЗА! Медицину без корупції». У пікеті візьмуть участь голова СПУ Ілля Кива, члени політради СПУ Сергій Возний та Сергій Чередниченко, активісти Соцпартії, громадських організацій «Центр захисту прав громадян» та «Відродження Полтавщини», мешканці Полтави та Києво-Святошинського району Київської області. Адреса проведення акції: м. Київ, вул. Банкова, 11 (з боку вул. Інститутської) Початок об 11-00 Додаткові питання за телефоном: +380 93 361 0782

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