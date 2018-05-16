Пікет адміністрації Президента «ЗА! Медицину без корупції».
11:00, 17 травня 2018Разное
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17 травня Соціалістична партія України проведе пікет адміністрації Президента «ЗА! Медицину без корупції».
У пікеті візьмуть участь голова СПУ Ілля Кива, члени політради СПУ Сергій Возний та Сергій Чередниченко, активісти Соцпартії, громадських організацій «Центр захисту прав громадян» та «Відродження Полтавщини», мешканці Полтави та Києво-Святошинського району Київської області.
Адреса проведення акції: м. Київ, вул. Банкова, 11 (з боку вул. Інститутської)
Початок об 11-00
Додаткові питання за телефоном: +380 93 361 0782
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