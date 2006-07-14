ЧП у газеті ”Київські Відомості”

Газета "Київські Відомості" не вийшла друком у п`ятницю, 14 липня. Причина - як повідомив агентству УНІАН генеральний директор ЗАТ "Видавництво "Київські Відомості" Володимир Дерикіт - розрив у мережі електрозабезпечення в Шевченківському районі столиці, внаслідок чого кілька житлових будинків, підприємств, серед яких і ЗАТ "Київські Відомості", залишалися без світла протягом більш як 10 годин. Нині силами фахівців "Київенерго" технічну проблему усунено, і газета "Київські Відомості" виходить в звичайному шестиденному режимі. Актуальні матеріали п`ятничного номера газети "Київські Відомості" читачі одержать у суботу.