Суд у Нью-Йорку не визнав двох шимпанзе особистостями

Відповідний вердикт винесла у четвер суддя Барбара Джаффе, передає ТАСС.

Двох людиноподібних мавп вже близько п'яти років містять в наукових цілях в Нью-йоркському університеті.

Визнання їх істотами, що володіють свідомістю, подібним до людського, домагалася через суд американська природоохоронна організація Nonhuman Rights Project. Її представники стверджували, що утримувати цих мавп в лабораторії і ставити над ними експерименти - жорстоко через їх схожості з людьми. Вони підкреслювали, що Геркулеса і Лео слід відправити до притулку для тварин у штаті Флорида.

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"Спроби поширити юридичні права на шимпанзе можна зрозуміти, коли-небудь вони навіть можуть увінчатися успіхом", - зазначила Джаффе. Разом з тим, вона повідомила, що зараз, згідно із законом, ці тварини вважаються власністю, а не особистостями. "У них немає ніяких юридичних прав, крім тих, які захищають їх від фізичного насильства та іншого жорстокого поводження", - підкреслила суддя.

Президент Nonhuman Rights Project Стівен Уайз заявив журналістам, що має намір оскаржити рішення Джаффе в суді вищої інстанції. Під час процесу юристи організації намагалися провести паралель між жорстоким поводженням з шимпанзе і тією несправедливістю, з якою стикалися в США північноамериканські індіанці. Суддя, однак, відкинула цей довід. "Той факт, що в минулому з людьми, в тому числі рабами, жінками або корінними народами, зверталися жорстоко і вважали їх власністю, не є доречною аналогією і не може служити юридичною підставою, щоб вважати володіють свідомістю ті істоти, які не є людьми", - зазначила вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США (United States Fish and Wildlife Service) прирівняла народжених і вирощених у неволі шимпанзе до своїм диким родичів. Тепер вони також підпадають під захист «Акту про види, що перебувають під загрозою зникнення». Новий правовий статус практично повністю виключає будь-які інвазивні (пов'язані з введенням речовин або, навпаки, взяттям зразків тканин) дослідження шимпанзе, які перебувають в неволі.