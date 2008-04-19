Держава забирала автомобілі у сімей інвалідів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову „Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України.

Документом врегульовано питання щодо передачі автомобілів після смерті інвалідів у користування членам їх сімей, якщо такий автомобіль підлягав вилученню з 9 серпня 2006 року (набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.06 № 999) по 14 травня 2007 року (набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. № 661). Постанова також визначає механізм взяття на облік сім’ї, яка складається з двох і більше інвалідів, і вдосконалює механізм обліку в разі зняття інвалідності тощо.

Таким чином, зазначили в Мінсоцполітики, уряд Юлії ТИМОШЕНКО відновив справедливість відносно сімей інвалідів, у яких через недосконалість законодавства держава забирала автомобілі.

Постанова Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку забезпечення інвалідів автомобілями” набере чинності з дня офіційного опублікування.