Як відсвяткувати День Незалежності у Львові – що робити і куди сходити?

Серед туристів Львів по праву славиться своєю давньою історією та неповторною атмосферою. Гуляти по вузьких вулицях і милуватися стародавньою архітектурою, насолоджуватися ароматом кави та виступами вуличних музикантів - в цьому дивовижному місті зі своїм, особливим колоритом, приємно знаходитися при будь-якій погоді у будь-який час року. Відчути неповторний дух міста і відсвяткувати День Незалежності щороку з'їжджаються гості з усіх куточків України і ближнього зарубіжжя. Традиційно Львів відзначає національне свято вуличними гуляннями у традиційних вишиванках, концертами та феєрверками. Що ж чекає нас в цьому році на День Незалежності у Львові? Чим здивує і що подарує нам такий довгоочікуваний вікенд? Відкриваємо завісу...

Ранок у Львові традиційно починається в затишних кав'ярнях. Навіть якщо ви віддаєте перевагу зеленому чаю, сховатися від ароматів підбадьорливого напою буде вкрай важко. До того ж, величезний вибір кавових напоїв зможе приємно здивувати навіть найвибагливіших гурманів і спокусити завзятих «нелюбителів». Рекомендуємо і в святковий ранок зарядитися чашкою кави і відправитися на народні гуляння.

Традиційно День Незалежності в стародавньому місті святкують кілька днів. У цьому році для відпочинку буде цілих три дні – цілком достатньо, щоб відвідати основні визначні пам'ятки та взяти участь у святкових дійствах. Вулиці Львова з нагоди свята щороку наповнюється яскравими фарбами орнаментів і кольорів національної символіки, притаманними святковими оздобленнями святкуючих українців. Звідусіль лунають мелодії народних музичних інструментів, що тільки підсилює ефект концентрації багатства національного колориту в одному затишному місті.

Міжнародний фестиваль «Етновир»

В цьому році в святкову програму Львова включено міжнародний фестиваль «Етновир», який пройде з 20 по 24 серпня. У програмі свята фольклору різних держав заявлені марш-паради, танці народів світу та хореографічні майстер-класи. Місце проведення організаторами вказано центральну частину Львова

Архітектурний фестиваль «ПростоНеба»

З 22 по 24 серпня у Львівському палаці мистецтв пройде фестиваль ландшафтної архітектури з тематичними виставками, інсталяціями та лекціями від українських та зарубіжних архітекторів і урбаністів.

Вистава «Марко проклятий, або Східна легенда»

У театрі імені Леся Курбаса 23 серпня відбудеться вистава за мотивами творів Василя Стуса. Драматична симфонія створена з використанням образів українських легенд про Мамая та Марка Проклятого, а також про Манкурта – дитя кочового племені, яке насильно позбавили пам'яті про свій рід.

Грандіозний «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО»

Напередодні Дня Незалежності, з 22 по 23 серпня, у львівському парку імені Богдана Хмельницького відбудеться захід небувалих масштабів, де зберуться любителі сучасної музики, вуличних розваг, якісної їжі і цікавих кулінарних і творчих майстер-класів. «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО» запрошує гостей Львова приєднатися до святкування в честь 300-річного ювілею найстарішої броварні в Україні – Львівської пивоварні. Програма буде дуже насиченою: знайомство з культурними особливостями та пивними традиціями Львова та Європи, дегустація кращих сортів українського і європейського пива та проведення маловідомих пивних ритуалів, і все це під живу музику відомих українських та зарубіжних виконавців.

Організатори обіцяють проведення унікальних кулінарних майстер-класів з приготування страв з використанням пива і до пива. А любителі оригінальних локацій і масштабних селфи по достоїнству оцінять численні тематичні фото-зони.

Зі сцени гостей розважатимуть відомі ведучі – Фагот і Фоззі з музичної групи «ТНМК». Свою музичну участь вже підтвердили MAD HEADS , ТНМК, DZIDZIO, «Брати Гадюкіни». Приємним сюрпризом для шанувальників європейської музики стануть виступи «Babylon Circus» (Франція), J. B. O.(Німеччина) і «GIPSY SKA» (Бельгія).

Ціна вхідного квитка на «ФЕСТИВАЛЬ ЛЬВІВСЬКОГО буде більше, ніж демократичною – всього 20 гривень. Всі зібрані кошти будуть витрачені на благодійність.