Європейські інвестори відновлюють фінансування українських проектів

15 вересня о 13.30 в прес-центрі “УНІАН” відбудеться прес-конференція проекту Український Інвестиційний Діалог за участі польських інвесторів, які заявили про готовність вкласти у розвиток проектів з альтернативної енергетики в Україні близько 200 млн. доларів протягом 4 найближчих років.

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Як успішний приклад інвестування, буде презентовано пілотний проект із переробки твердих побутових відходів у Миколаєві, а також анонсовані можливості залучення бюджетного фінансування в рамках проектів державно-приватного партнерства. Запроваджений проект вирішує одночасно дві задачі: утилізацію відходів, на розміщення яких Україні не вистачає полігонів, та надає можливість отримувати дешевшу енергію для опалення.

Додатково учасники прес-конференції дізнаються про практику запровадження та ініціювання проектів із альтернативної енергетики, ознайомляться із актуальними можливостями залучення фінансування, в т.ч. через Державний фонд регіонального розвитку, приватні інвестиції, лізинг тощо.

Учасники:

· Тютюшкін Ігор, Віце-Президент Асоціації приватних інвесторів України

· Радченко Євген, директор Центру розвитку державно-приватного партнерства

· Глінський Сергій, керівник проекту ТОВ «Полвакс-Україна»

· Гелетуха Георгій, голова Біоенергетичної асоціації України

Модератор:

· Баклан Анастасія, голова оргкомітету “Український Інвестиційний Діалог”, експерт проекту USAID "Впевнений бізнес - заможна громада"

Питання до обговорення:

· Актуальний стан та перспективи європейських інвестицій в економіку України

· Поточна ситуація з вирішення проблеми переробки твердих побутових відходів (ТПВ);

· Можливості залучення фінансування на проекти з альтернативної енергетики;

· Можливості запровадження проектів на основі державно-приватного партнерства та використання коштів Державного фонду регіонального розвитку;

· Завод у Миколаєві та ініціювання проектів із переробки ТПВ у інших містах України;

· Приватні інвестиції та лізинг у реалізації проектів з альтернативної енергетики.

Запрошуємо представників ЗМІ.

З питань акредитації звертатися:

Христина Костевська: +38 063 615 07 40, +37 044 337 77 30

E-mail: k.kostevska@business-gathering.com