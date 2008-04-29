Тимошенко, Зубков, Черномирдін на підписанні Протоколу про співпрацю (6 фото)

06:45, 29 квітня 2008
Разное
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Відбулося засідання українсько-російського комітету

За підсумками 3-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії було підписано Протокол.

Як повідомляється на урядовому порталі, від імені Кабінету міністрів України Протокол підписала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, від імені російського Уряду – прем’єр-міністр Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ.

Також було підписано Протокол між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про постачання товарів з виробничої кооперації у 2008 році.

З української сторони документ підписав міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ, з російської – міністр промисловості та енергетики Російської Федерації Віктор ХРИСТЕНКО.

Учасники третього засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії

Міністр транспорту і зв`язку України Йосип Вінський, віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр економіки Богдан Данилишин

Голова уряду Російської Федерації Віктор Зубков та прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко обмінюються підписаними Протоколами

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова уряду Російської Федерації Віктор Зубков та Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін після підписання Протоколу

Фото УНІАН

 

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