Тимошенко, Зубков, Черномирдін на підписанні Протоколу про співпрацю (6 фото)
Відбулося засідання українсько-російського комітету
За підсумками 3-го засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії було підписано Протокол.
Як повідомляється на урядовому порталі, від імені Кабінету міністрів України Протокол підписала прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, від імені російського Уряду – прем’єр-міністр Російської Федерації Віктор ЗУБКОВ.
Також було підписано Протокол між Кабінетом міністрів України та Урядом Російської Федерації про постачання товарів з виробничої кооперації у 2008 році.
З української сторони документ підписав міністр промислової політики України Володимир НОВИЦЬКИЙ, з російської – міністр промисловості та енергетики Російської Федерації Віктор ХРИСТЕНКО.
|Учасники третього засідання Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії
|Міністр транспорту і зв`язку України Йосип Вінський, віце-прем`єр-міністр Григорій Немиря, прем`єр-міністр Юлія Тимошенко та міністр економіки Богдан Данилишин
|Голова уряду Російської Федерації Віктор Зубков та прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко обмінюються підписаними Протоколами
|Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова уряду Російської Федерації Віктор Зубков та Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в Україні Віктор Черномирдін після підписання Протоколу
Фото УНІАН