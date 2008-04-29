Роман Абрамович має намір перевершити Олену Франчук

Роман Абрамович зібрався побудувати найдорожчу приватну резиденцію у Великобританії. Очікується, що після закінчення будівництва, будинок з вісьмома спальнями в лондонському районі Найтсбрідж коштуватиме 150 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 300 мільйонів доларів). У восьмиповерховому будинку три поверхи будуть підземними. У будинку розміститься кінозал, басейн, лазні. Дизайном інтер`єру мільярдер хоче займатися самостійно, і, швидше за все, будинок буде в помпезному вікторіанському стилі, пише The Telegraph.

На місці майбутнього будівництва зараз стоять два таунхауси початку двадцятого століття, які були розділені на дев`ять окремих апартаментів в 1998 році. Наприкінці 90-х Абрамович купив одну з квартир, де жив, приїжджаючи до Лондона. Поступово він скуповував і решту апартаментів, мірою того, як вони виходили на ринок.

Право володіння всією власністю він купив за 1,8 мільйона фунтів стерлінгів (близько 3,5 мільйонів доларів) у вересні 2007 року і тоді ж заявив про свої плани будівництва в раді району Кенсінгтон і Челсі (Kensington and Chelsea council).

Якщо плани будуть схвалені, новобудова стане найдорожчою в країні. Сьогодні світовим рекордом ціни на нерухомість вважається придбання в лютому 2008 року особняка в найпрестижнішому районі британської столиці - Кенсінгтоні донькою Леоніда Кучми Оленою Франчук. За будинок у вікторіанському стилі вона заплатила 80 мільйонів фунтів (159 мільйонів доларів). Ця операція побила попередній рекорд – придбання в 2004 році сталеливарним магнатом з Індії Лакшмі Мітталом будинку в Кенсінгтоні за 67 мільйонів фунтів стерлінгів.

Роман Абрамович посідає другий рядок в списку найбагатших британців, складеному The Sunday Times. Його багатство оцінюється в 11,7 мільярда фунтів стерлінгів.

"Недвижимость.ру"