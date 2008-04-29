У Київській області перекинувся автобус з 14-ма пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 14.00 на 21 км автодороги Київ - Чоп, поблизу с. Стоянка.

Водій автобуса “Богдан А091”, рухаючись у напрямку Житомира, виїжджав у крайню ліву смугу і не надав перевагу в русі автомобілю “Ауді-А6”, що призвело до бокового зіткнення. Позаду, в попутному напрямку, рухався автомобіль “БМВ-520”, водій якого не впорався з керуванням, не витримав безпечної швидкості та скоїв зіткнення з автобусом “Богдан”, внаслідок чого останній перекинувся.

У цій автопригоді двоє пасажирів “БМВ”, водій автобуса “Богдан” та 7 його пасажирів отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Київської обласної лікарні.