До виборів у Києві: маніпулювання, зомбування, обман

Юлія сказала «а» - перевибори, але не сказала «б» - другий тур. Більш того, висунула свого кандидата. Для остаточної дезорієнтації розсудливих... Всі їх намети, газетки, листівки високовитратні, але малоефективні. Що робити?.. Думка з приводу виборчої кампанії в Києві Псевдовіра У періоди різких змін треба бути молодим, здоровим і гнучким.

У Києві більше третини населення складають люди пенсійного і передпенсійного віку. Виховані на атеїзмі та ідолах марксизму-ленінізму. Навіть на Великдень проводили ленінські суботники. Розвал СРСР і різкі зміни системи застали їх вже під кінець адаптаційних можливостей. Та ще й ідоли впали. Трагедія. Ані коштів для існування, ані віри в голові. До Бога б звернутися, але з дитинства на традиційну віру поставлений запобіжник. Потрібен субпродукт. А якщо є попит, то ось вам і пропозиція. У вигляді сект, братств і т.ін. Таких, як «Посольство боже».

В основі лежать американські розробки ЦРУ з маніпулювання натовпом, адаптовані до України. Проект розрахований на 5-10 років - залежно від ситуації. Завдання - збір грошей і виконання політичних замовлень. Методика - введення різношерстого натовпу через проповіді і спів у транс. Поступове об`єднання натовпу в єдиний, слухняний організм і доведення до стану резонансу. При резонансі мінімальна зовнішня дія на систему приводить до максимального результату.

Нинішня влада міста миттєво оцінила цю можливість і підтримала. В результаті одні одержали надприбуток, а інші - підконтрольний електорат. На цей момент завдання №1 (збір коштів) практично виконане. Залишилося політичне: київські і президентські вибори. І - далі.

Аж ось невдача: у пробній поїздці до Росії нігерійського пастора Москва і на поріг не пустила. Немає потреби. У них свої технології - від КДБ.

Приклад: депресивний, рабський стан Адама Козлевича, якого “обробляють” ксьондзи ради заволодіння автомобілем.

Мер-господарник Активно насаджується думка про відсутність серед претендентів досвіду управління міським господарством. Маячня. Байка для наївних дружин, які ніколи не розподіляли більше, ніж зарплата свого чоловіка.

Відразу потрібно внести ясність. Справжній господарник за роки незалежності у нас був один - Омельченко. Про інших тактовно промовчимо. А чи так потрібна мерові ця властивість?

Відкриємо страшну таємницю. Виявляється, ще з часів Сан Санича все хитромудре переплетіння міських служб, за винятком жеків, налаштоване і працює як швейцарський годинниковий механізм. Технічні фахівці, високопрофесійні менеджери середнього і вищого рівня, такі як Голубченко, свою справу знають і роблять.

Тоді навіщо переобирати? А ось це вже не таємниця. Виявляється, в подібних структурах розкрадається від 10 до 70% бюджету. В усьому світі. Ідентифікувати таку діяльність, як крадіжку або інший кримінал, практично неможливо. Технології шліфувалися десятками років. У цій специфічній формі бізнесу для чиновників існують такі поняття, як: неодержаний прибуток, втрачена вигода, матеріальна допомога тим, хто «має гостру потребу», доброчинність за виборчим принципом, розбазарювання землі та інших ресурсів, тендерок для своячка, вічний ремонт та ін. Звіти про виконану роботу пишуть ідеально. А реальність?

Саме тут знаходиться найболючіша точка, а вдала заміна мера дає надію різко знизити вказаний відсоток.

Приклад: Арнольд Шварценеггер, губернатор Каліфорнії. Він що, господарник? Та просто порядна людина.

Адмінресурс Страшна зброя в умілих руках. Щодня половина Києва користується метро. У вагонах - як оселедці в банці. Нервозність, запахи, стійка струнко. Здатність думати і воля зломлені. Очі направлені на антивандальні монітори. А там рай. Тільки позитивна інформація про природу, красивих дівчат в модних нарядах, симпатичних звірят. На цьому радісному фоні строго порційно з`являється лискуча фізіономія мера, який шкодливою рукою перерізає стрічки, садить дерева і творить інші діяння на благо тих, хто стоять струнко. Паралельно - текстовий рядок бадьоро рапортує про грандіозні звершення в місті.

Ідеальний процес “обробки” козлевичів за їх рахунок.

Та які звершення? Сам мер за останній рік неодноразово заявляв, що зараз не до роботи, про рейтинг треба турбуватися!

Адже будь-яка політична реклама в метро заборонена особисто мером.

До речі, досі жоден з кандидатів не виступив з протестом і рішучою вимогою закрити цей канал зомбування в метро. Це свідчить лише про одне - вони не їздять у метро, не знають, що там відбувається, і тому не розуміють всієї серйозності того, що відбувається. Всі їх намети, газетки, листівки, збори підписів та інші традиційні пропагандистські прийоми високовитратні, але малоефективні.

Тих, хто уникає метро, обробляють в інший спосіб, включаючи грошові виплати. Бюджетні, тобто наші гроші, виплачуються частині наших же співгородян, але вже від імені мерії! Такий собі адресно-іменний пристріт на кожного зі списку.

Приклад: Росія і Білорусь. Практично всі ЗМІ монополізовані владою і служать прекрасним, безальтернативним інструментом для обробки населення. У Гомелі, всього 30 км. від українського кордону, українські канали заборонені, а російські перлюструються. Інакомислення виключене.

Особа Завжди і в усі часи вищу владу довіряли, якщо вони її, звичайно, не узурпували, особам сильним, великим і упевненим у собі. Природа не випадково і вибірково наділяє їх такими властивостями, дозволяючи бути вищими за швидкоплинну метушню і даючи можливість успішно вирішувати глобальні задачі процвітання. Горе народу, що дозволив захопити владу амбітному коротунові. Пригадаємо Наполеона, Гітлера, Леніна, Сталіна та ін.

Приклад: Історія Російської імперії після 1917 року. Це суцільна низка нещасть і страждань народу. Нормально люди пожили тільки 18 років правління життєлюба Брежнева.

Ментальність Часто чую заяви, що у одного з кандидатів не наша ментальність. Мовляв, якась «європейська». Відразу згадую доблесну радянську продавщицю з найближчого магазина. Навіть у 2001 році, через 10 років(!) після закінчення ери тотального дефіциту вона наполегливо продовжувала ховати кращий товар під прилавок. Ментальність, однако. Її таки вигнали.

А чиновників так ніхто і не люстрував. За цей період їх ментальність природним шляхом мутувала в гірший бік, оскільки почуття страху замінилося почуттям повної безкарності. Тому обрання мером людини з нормальним мисленням треба розглядати не як недолік, а як величезну перевагу.

Приклад: Ахметов і Суркіс на відповідальні футбольні матчі запрошують зарубіжних суддів і платять їм хороші гроші саме за ментальність.

Що робити Юлія сказала «а» - перевибори, але не сказала «б» - другий тур. Більш того, висунула свого кандидата. Для остаточної дезорієнтації розсудливих.

Президент прямо висловився проти другого туру.

Таким чином, обидва в завуальованій формі залишають Черновецького на другий термін.

Треба самим визначати наше майбутнє. А для цього потрібно:

- викинути з голови міф про господарника і взагалі думати самостійно;

- добитися закриття “зомбування” в метро або дозволити те саме іншим кандидатам;

- тактовно видати матеріальну допомогу старшим членам сім`ї в сумі не менше, ніж подачка від мерії. Якщо в гаманці буде не один папірець, а два або краще - три, - то вже не важливо, звідки яка. Іменний пристріт буде знято, гроші з сім`ї не підуть, а ефект колосальний;

- провести місячник добрих відносин усіх поколінь в сім`ях. Допомогти оздоровитися рідним пенсіонерам і дітям в санаторіях і пансіонатах, починаючи з 25 травня.

- визначитися з найбільш реальним опозиційним кандидатом і дружно за нього проголосувати.

...В найближчі два тижні очікується грандіозна циркова вистава.

Віктор Малей