24 листопада 19-00 - Відбудеться відкриття виставки конкурсу «Український патріотичний плакат 2015».

Будуть представлені 100 найкращих творів на теми: Підтримка української армії; Свободу політв’язням!; Єдина, неподільна, незалежна Україна; Нова українська героїка; Наша рідна мова; Молитва за Україну. Куратори проекту: Єлизавета Бєльська та Антін Мухарський. Серед фіналістів: Андрій Єрмоленко, Микола Гончаров, Святослав Пащук, Дмитро Кришовський, Антон Мирзін (Paperdaemon) та ін. Проект організований Центром сучасного мистецтва М17 та мистецькою платформою «Український культурний фронт», традиційно стає способом підтримки постраждалих бійців АТО - благодійний аукціон плакатів відбудеться 4 грудня о 19:00. Стартова ціна кожного – 1000 гривень.

Ведучий аукціону – Антін Мухарський.

Виставка працюватиме з 27 листопада по 4 грудня з 11:00 до 20:00. (Центр сучасного мистецтва М17, вул. Антоновича (Горького), 102-104). Потрібна акредитація. Телефон: 093 454 90 45, e-mail:artforpress@gmail.com ​