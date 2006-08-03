Тривають пошуки безвісти зниклого українського альпініста
10:58, 03 серпня 2006Разное
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По даній справі ведуться слідчі дії
На Ельбрусі тривають пошуки безвісти зниклого українського альпініста.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Пошукові роботи проводять російські рятувальники.
Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та в Департаменті консульської служби МЗС України.
По даній справі ведуться слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, 1 серпня під час сходження на Ельбрус 5 українських альпіністів, які були у зв’язці, зірвалися з гори, в результаті чого троє з них загинули, один травмований та один вважається безвісти зниклим.
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