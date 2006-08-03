На Ельбрусі тривають пошуки безвісти зниклого українського альпініста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Пошукові роботи проводять російські рятувальники.

Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону та в Департаменті консульської служби МЗС України.

По даній справі ведуться слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня під час сходження на Ельбрус 5 українських альпіністів, які були у зв’язці, зірвалися з гори, в результаті чого троє з них загинули, один травмований та один вважається безвісти зниклим.