Медведєв доручив створити "територію випереджаючого розвитку" на кордоні з окупованим Донбасом

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на нараді з фінансово-економічних питань.

«Хотів би проінформувати всіх, що я підписав документи про створення нових територій випереджаючого розвитку. Крім існуючих, території з'являться в мономістах – це Гукове в Ростовській області і Набережні Челни в Республіці Татарстан», - сказав Медведєв.

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За його словами, ситуація там складна, для багатьох людей існують певні ризики, пов'язані з працевлаштуванням та безробіттям. Створення територій спрямовано на «диверсифікацію економіки цих міст і підвищення їх інвестиційної привабливості».

Як сказав Медведєв, передбачається, що в Гуковому буде створено до 5 тис. нових постійних робочих місць.

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Території випереджаючого розвитку - це зони з пільговими податковими умовами, спрощеними адміністративними процедурами та низкою інших привілеїв.

Як повідомляв УНІАН, з передмість Гукового російська армія обстрілювала з артилерії українських військових влітку 2014 року, щоб не допустити відновлення контролю на кордоні і мати можливість безперешкодно вторгатися на територію Донецької області.