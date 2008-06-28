ДАІ збільшує щільність патрулів на головних напрямках

З метою зниження аварійності на дорогах України влітку, в період активного відпочинку людей, буде активізовано роботу патрульних служб ДАІ.

Про це повідомив на прес-конференції в Києві начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

Він зазначив, що це рішення прийнято з урахуванням ситуації минулого року у зазначений період. Так, за його даними, у липні 2007 року на дорогах загинуло на 150 осіб більше, ніж у червні минулого року. Тому на дороги країни буде виведено більше патрулів, що здійснюватимуть нагляд за дорожнім рухом.

“Ми активізуємо роботу дорожньо-патрульної служби. На дорогах з’явиться більше патрулів, в тому числі і завдяки тому, що ліквідували пости і перевели 700 чоловік на патрульний варіант роботи. А це за добу плюс 190 патрулів буде виходити”, - сказав С.КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, буде підвищена щільність нарядів, перш за все, в південному напрямку а також у напрямку західного кордону України.