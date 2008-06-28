Пластуни вручають нагороду голові УГКЦ Любомиру Гузару (фоторепортаж)
22:34, 28 червня 2008Разное
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З нагоди 50-річчя його душпастирства
Пластуни куреня ”Загін Червона Калина” нагородили голову Української греко-католицької церкви, почесного пластуна свого куреня, кардинала Любомира Гузара вищою пластовою нагороду ”Вічний Вогонь у золоті” з нагоди 50-річчя душпастирства, 22 червня 2008 року
На урочистостях були присутні представники влади, пластових проводів усіх рівнів, а також пластуни України, США, Канади, Аргентини, Німеччини та Польщі.
|Глава УГКЦ блаженнійший кардинал Любомир Гузар та ”Начальний” пластун сеньйор Любомир Романків на церемонії вручення нагороди
Фото Петра Задорожного і Віктора Гурняка / УНІАН
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