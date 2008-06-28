Пластуни вручають нагороду голові УГКЦ Любомиру Гузару (фоторепортаж)

22:34, 28 червня 2008
Разное
1647 0

З нагоди 50-річчя його душпастирства

Пластуни куреня ”Загін Червона Калина” нагородили голову Української греко-католицької церкви, почесного пластуна свого куреня, кардинала Любомира Гузара вищою пластовою нагороду ”Вічний Вогонь у золоті” з нагоди 50-річчя душпастирства, 22 червня 2008 року

На урочистостях були присутні представники влади, пластових проводів усіх рівнів, а також пластуни України, США, Канади, Аргентини, Німеччини та Польщі.

Глава УГКЦ блаженнійший кардинал Любомир Гузар та ”Начальний” пластун сенйор Любомир Романків на церемонії вручення найвищої пластової нагороди ”Вічного Вогню в золоті” з нагоди 50-річчя душпастирства, у Києві, у неділю 22 червня 2008 року

Пластуни куреня ”Загін Червона Калина” з головою УГКЦ блаженнійшим кардиналом Любомиром Гузаром після церемонії вручення найвищої пластової нагороди ”Вічного Вогню в золоті” з нагоди 50-річчя душпастирства, у Києві, 22 червня 2008 року

Фото Петра Задорожного і Віктора Гурняка / УНІАН

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter