На Тернопільщині на території приватного підприємства знайшли 430 снарядів

У Тернопільській області в селищі Козова на території хлібоприймального пункту приватного агропромислового підприємства "Агропродсервіс" вчора виявлено та вилучено 431 артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Сьогодні, 5 липня, планується подальше обстеження території та знешкодження вилучених вибухонебезпечних предметів.

Всього за минулу добу на території України виявлено 453 боєприпаси, а саме: 437 артилерійських снарядів, 14 мін та 2 гранати часів війни.