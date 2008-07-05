На Тернопільщині на території приватного підприємства знайшли 430 снарядів
16:32, 05 липня 2008Разное
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Повідомлення МНС
У Тернопільській області в селищі Козова на території хлібоприймального пункту приватного агропромислового підприємства "Агропродсервіс" вчора виявлено та вилучено 431 артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Сьогодні, 5 липня, планується подальше обстеження території та знешкодження вилучених вибухонебезпечних предметів.
Всього за минулу добу на території України виявлено 453 боєприпаси, а саме: 437 артилерійських снарядів, 14 мін та 2 гранати часів війни.
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