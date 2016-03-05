Валентин Наливайченко збирає Об’єднавчий конгрес громадських організацій

Коли саботаж реформ з боку нинішньої влади та рівень її корумпованості зростають в геометричній прогресії, лише об’єднання всіх здорових громадських сил на принципах рівності і справедливості дозволить змусити владу рахуватися з громадськістю, добитися перезавантаження системи та очистити владу.

Але об’єднання самого по собі недостатньо для реалізації ключових на сьогодні завдань – боротьби з корупцією, деолігархізації, рішучих економічних реформ. І все це – паралельно з боротьбою за відновлення територіальної цілісності країни. Перед громадським суспільством стали цілком політичні виклики, які можна вирішити тільки політичними методами.

Відтак, наш Антикорупційний рух запрошує всі громадські організації з усіх регіонів країни для об’єднання в потужну громадсько-політичну ініціативу.

Запрошуємо долучатися до конгресу громадських активістів, представників ЗМІ, патріотів та волонтерів.

Просимо пройти попередню електронну реєстрацію за наступним посиланням: http://bit.ly/1TXnfHl

11:00 - 13:00 – реєстрація учасників конгресу.

13:00 – початок Об’єднавчого конгресу.

Адреса: Проспект Перемоги, 40 б Пушкінський парк, метро Шулявка