Ніяких сумнівів, тільки перемога "Людського розвитку"

Щороку 9 березня всі, хто любить Україну, святкують День народження величної особистості - Тараса Григоровича Шевченка. Він - невмируща, незламна та відчайдушна сила українського народу, яка цементує минуле, сьогодення та майбутнього, крізь призму ідеалу справедливості та добра, відношення до людини та іі свободи. Свободи не як даності, а як усвідомлення себе важливою часткою в процесі становлення і розвитку суспільства та глибокої відповідальності не лише за своє життя, а й життя всього суспільства. Адже людина - і це є найголовнішим - це саме те підґрунття, на якому необхідно будувати нову країну.

Така квінтесенція закладена в Концепції Людського розвитку, яку МГО «Рада з екологічної безпеки» та УП «Зелена планета» презентувала громадськості під час покладання квітів до Пам’ятника Українського Генія Слова.

«Головним для відродження, продовження країни, як цілісної, сильної та яскравої країни, а також для закладання фундаменту майбутнього є лише і тільки Людина з іі проблемами та потребами. Наша Концепція «Людського розвитку» - це той промінь світла та рушійна сила, як здвине з місця бажання відсидітися, розвіїть уявні сумніви та дасть не лише примарну надію на краще, а перетворить її в відчутні на дотик результати», - зазначає Сергій Орєхов, голова УП «Зелена планета» та МГО «Рада з екологічної безпеки».

«У цій Концепції на першому місці є Людина як особистість, з потребами та вимогами, а не як елемент системи, у якій до цього часу головними були влада та бізнес інтереси. Саме тому, запрошуємо всі політичні партії і громадські організації до відкритого обговорення та чекаємо на ваші пропозиції, щоб об’єднавшись, ми змогли у найкоротші терміни зробити з України державу з високим рівнем життя, де пріоритетом є Людина», - підкреслює Валерій Цибух, перший заступник голови УП «Зелена планета» та секретар МГО «Рада з екологічної безпеки».

Чекаємо на Вашi пропозиції щодо Концепції за адресою електронної пошти: zl220@ukr.net.

Ознайомитися з повним текстом Концепції можна за посиланням: http://www.zelenaplaneta.org.ua/index.php/77-novini/1267-progoloshennya-lyudskogo-rozvitku-ukrajini.html