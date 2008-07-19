Кікабідзе: Поки чоловік здатний ходити, він повинен упадати коло жінок

Грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе, якому сьогодні виповнюється 70, відсвяткує свій ювілей "щонайпотужнішим сабантуєм", зізнався артист під час відеомосту Москва - Тбілісі - Баку, повний зміст якого подає Страна.ру.

"Поки чоловік здатний ходити, він повинен упадати коло жінок, пити горілку і займатися корисною роботою", - говорить артист.

Після бучного святкування в колі друзів, Кікабідзе також збирається влаштувати офіційні урочистості, які почнуться великим звітним концертом в Кремлі (5 жовтня). Потім артист поїде до Санкт-Петербурга, Баку, Алмати, Єревана. "З багатьох міст дзвонять, просять приїхати. А в грудні повернуся в Тбілісі, дам три концерти", - пояснив ювіляр.

Вахтанг Кікабідзе народився в Тбілісі. Батько — Костянтин Кікабідзе, загинув в 1942 р. під Керчю, походив з імеретинського дворянського роду. Мати актора — Манана Костянтинівна, з княжого роду Багратіоні-Давітішвілі, гілка грузинської царської династії Багратіоні.

Вокалом почав займатися в старших класах школи. У 18 років вступив до Тбіліського університету, потім – до інституту іноземних мов. Закінчивши навчання 1963 року, Вахтанг Кікабідзе повернувся до музики: у 1967 він ввійшов до складу ВІА «Орера».

Приблизно тоді ж відбувся і його дебют в кіно (фільм «Зустріч у горах»). Проте справжній успіх до нього як актора прийшов після зустрічі з режисером Георгієм Данелія. Саме з ним Вахтанг Кікабідзе працював над фільмами «Не горюй!», «Геть пропащий» і, звісно, «Міміно».