Брітні Спірс і її колишній чоловік поділили дітей

Американська співачка Брітні Спірс і її колишній чоловік Кевін Федерлайн досягли угоди з приводу опіки над їх загальними дітьми, передає Reuters. Умови угоди тримаються у секреті.

"Кевін залишиться єдиним опікуном синів Шона Престона і Джейдена Джеймса", - повідомив адвокат К. Федерлайна Марк Каплан. "За Брітні суд залишив право відвідувати дітей, тривалість візитів з часом може збільшитися", - додав адвокат. М. Каплан повідомив, що його клієнт абсолютно задоволений рішенням суду.

Адвокат Б. Спірс Лаура Вессер повідомила, що вона вважає дану угоду перемогою обох сторін, оскільки їм вдалося уникнути судового розгляду з питання опіки над дітьми, який був запланований на серпень. "Я думаю, що вони, нарешті, навчилися виконувати свої батьківські обов`язки разом так, щоб це приносило найбільшу користь дітям", - вважає адвокат.

Б. Спірс розлучилася зі своїм чоловіком наприкінці 2006г. Співачка була позбавлена опіки над дітьми в січні 2008г. після двох коротких госпіталізацій в психіатричній клініці. Після цього її поведінка змінилася на краще.

РБК