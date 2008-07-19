Новий фільм про Бетмена одразу поставив рекорд

Новий фільм про Бетмана - "Темний лицар" - встановив в Північній Америці новий рекорд по зборах в день прем`єри, повідомляє АР.

За даними кінокомпанії «Warner Bros.», що випустила фільм на екрани, в перший день показу - п`ятницю, 18 липня, - "Темний лицар" заробив в США і Канаді 66,4 мільйони доларів.

Попередній рекорд по зборах в день прем`єри в Північній Америці належав третій "Людині-павуку". Цей фільм в 2007 році заробив за один день 59,8 мільйони доларів.

Очікується, що "Темний лицар" поб`є і рекорд по зборах в прем`єрний уїкенд, який поки що також належить "Людині-павуку-3". Якщо до прем`єри аналітики кіноринку прогнозували, що нова серія пригод Бетмана заробить з 18 по 20 липня близько 130 мільйонів доларів, то після того, як були одержані дані про збори в день прем`єри, прогнози було переглянуто. Тепер експерти припускають, що в перші три дні в північноамериканському прокаті "Темний лицар" збере щонайменше 150 мільйонів.

Режисером "Темного лицаря" став Кріс НОЛАН, який зняв стрічку "Бетман. Початок", що з’явився у прокат в 2005 році. Роль Бетмана зіграв Крістіан БЕЙЛ, а австралієць Хіт Леджер, який загинув у січні 2008 року, в "Темному лицарі" зіграв головного лиходія - Джокера.