Перший Всеукраїнський Форум "Облік нафтопродуктів 2016"
09:00, 14 квітня 2016Разное
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14 квітня 2016 року у Києві відбудеться Перший Всеукраїнський Форум «Облік нафтопродуктів 2016» на якому учасники дізнаються:
Як легалізувати діяльность газозаправних станцій?
Як вести діяльність бізнесу у нових умовах податкового законодавства?
А також ознайомляться з використанням інноваційних методів обліку палива. Реєстрація на сайті форуму: www.oilforum.com.ua
Мероприятие состоится по адресу: гостиница «Ramada Encore Kiev», Столичное шоссе, 103, г. Киев. Начало - 14 апреля в 09.00.
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