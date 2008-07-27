На Тернопільщині з зони підтоплення евакуювали понад 1000 людей

Станом на 16 годину 26 липня на Тернопільщині внаслідок виходу Дністра з берегів підтоплені 23 населені пункти 4 районів області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, найбільше постраждав Монастирський район, де підтоплені 230 дворів у 4 селах. Менше потерпають Заліщицький, Бучацький і Борщівський райони. Там постраждали відповідно 29, 7 і 2 подвір’я. Загалом із зони підтоплення рятувальники обласного управління МНС евакуювали 1189 людей, 305 із яких – діти.

Довідка УНІАН. З 23 липня в результаті сильних дощів і погіршення погодних умов на території Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської і Чернівецької областей підтоплено 15 тис. 514 житлових будинків, 16 тис. 822 гектари сільськогосподарських угідь, без електропостачання залишилися 318 населених пунктів, пошкоджено 145 автомобільних і 95 пішохідних мостів, розмито 140 кілометрів доріг. Найскладніша ситуація склалася в Івано-Франківській області, яка виявилась в епіцентрі стихійного лиха.