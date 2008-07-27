У Керченській протоці отримав пробоїну російський теплохід

У Керченській протоці російський теплохід із зерном, зачепивши судно «Вольногорск», яке затонуло торік, отримав пробоїну у борту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 3.30 до чергової зміни МНС надійшла інформація про те що, о 1.00 теплохід «Бореаліс» (прапор РФ, екіпаж – 14 чоловік), який йшов Ростова-на-Дону під проводкою диспетчера порту Кавказ пройшов по судну «Вольногорск» (затонуло 11 листопада 2007 р.) та отримав пробоїну в другому носовому баластному танку лівого борту.

Постраждалих немає. Загрози судноплавству та забруднення навколишнього середовища немає. Капітан судна від допомоги відмовився.

Станом на сьогоднішній ранок теплохід «Бореаліс» перебуває у дрейфі. Водотечу призупинено. До його борту підійшли морський буксир «Залив» (прапор РФ) та російське науково-дослідне судно «Импульс».