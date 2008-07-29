1 серпня - повне сонячне затемнення
18:44, 29 липня 2008Разное
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Українці побачать часткову фазу
1 серпня повне сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів. Воно розпочнеться вранці на півночі Канади та закінчиться при заході сонця на території Китаю.
Максимальний екліпс повного сонячного затемнення спостерігатиметься в Росії - біля міста Надим. Тут Сонце буде повністю закрито протягом 2 хвилин і 26 секунд. Це відбудеться о 16:21 за місцевим часом.
На території України можна буде побачити часткову фазу сонячного затемнення (максимальна фаза 45%).
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