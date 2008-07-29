1 серпня повне сонячне затемнення пройде через 13 часових поясів. Воно розпочнеться вранці на півночі Канади та закінчиться при заході сонця на території Китаю.

Максимальний екліпс повного сонячного затемнення спостерігатиметься в Росії - біля міста Надим. Тут Сонце буде повністю закрито протягом 2 хвилин і 26 секунд. Це відбудеться о 16:21 за місцевим часом.

На території України можна буде побачити часткову фазу сонячного затемнення (максимальна фаза 45%).