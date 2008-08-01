Виставка на честь музикантів, які померли в 27 років, пройде в Лондоні

У вересні 2008 року в лондонській галереї Proud Camden відкриється фотовиставка, присвячена знаменитим музикантам, які входять у неформальний "Клуб навіки 27-річних", пише Лента.руз посиланням на Guardian.

В експозиції будуть 60 фотографій п`ятьох особистостей, які зробили великий вплив на розвиток рок-музики. Всіх їх об`єднує вік, в якому вони пішли з життя.

Відвідувачі виставки зможуть побачити добірку світлин Брайяна Джонса, Джіммі Хендрікса, Дженніс Джоплін, Джима Моррісона і Курта Кобейна.

Спочатку до "Клубу навіки 27-річних" входили Хендрікс, Моррісон і Джоплін, які померли одне за одним протягом 10 місяців в 1970-71 роках. Пізніше до цього списку стали відносити гітариста The Rolling Stones Джонса, який потонув у басейні в 1969 році, і лідера Nirvana Кобейна, що наклав на себе руки в 1994 році.

У рок-культурі вважається, що 27 років - критичний вік для творчих осіб, і деякі дослідники намагаються підкріпити це припущення статистичними даними.