Мусульманина арештували за двох зайвих дружин

У Саудівській Аравії заарештований чоловік, у якого, за даними поліції, було шість дружин, тоді як ісламські закони дозволяють максимум чотири. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Арештований чоловік 56 років, імені якого не називають, є співробітником Комісії із заохочення чеснот і запобігання розпусти, релігійної поліції, відомої як Муттава (Muttawa). Підозрюваний був заарештований у провінції, що межує з Єменом. Його дружинами, за даними правоохоронців, були три місцеві мешканки і три жінки з Ємену.

Чоловік заперечує звинувачення і стверджує, що раніше вже розвівся з двома дружинами. Губернатор провінції, де був затриманий підозрюваний, наказав створити спеціальну комісію для розгляду цієї справи.