До чиїх кишень потече вода в Луганську? (фоторепортаж)

В Луганську близько 500 осіб пікетували обласну раду з вимогами відмінити рішення про передачу в концесію обласне комунальне підприємство «Компанія «Луганськвода»».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь активісти обласних осередків політичних партій ВО «Батьківщина», «Єдиний центр», УСДП, «Реформи і порядок» «Пора», СПУ, «Народно-трудовий союз», громадських організацій. Пікет пройшов під гаслами: «Облсовет! Забери новые тарифы себе, а нам верни старые!», «Сдадим депутатов облсовета в концессию!», «Луганскводу – народу! Депутатам – позор!»

Учасники акції прийняли резолюцію, у якій вимагають від облради скасувати рішення про передачу у концесію ОКП «Компанія «Луганськвода»» та відновити старі тарифи на воду та водовідведення.

У резолюції, серед іншого, сказано: «У випадку невиконання наших вимог ми будемо ініціювати дострокове припинення повноважень депутатів Луганської обласної ради і залишаємо за собою право вдаватися до акцій громадянської непокори».

Учасники пікету передали депутатам обласної ради зібрані 100 тисяч підписів громадян на підтримку своїх вимог.

Депутат обласної ради від БЮТ Вадим ДАНЕЛІЯН зачитав резолюцію та оголосив вимогу фракції БЮТ провести позачергову сесію Луганської обласної ради. За його словами, на сесії депутати повинні розглянути три питання: скасувати рішення про передачу у концесію компанії «Луганськвода», призупинити передачу майна ОКП «Луганськвода» концесіонеру; створити комісію, що визначить законність передачі в концесію ОКП «Компанія «Луганськвода».

Довідка УНІАН. ОКП «Компанія «Луганськвода» було створено 1 січня 2004 року. Воно об’єднало майже усі міські водоканали територій області. Рішенням сесії Луганської обласної ради від 29 травня 2008 року було оголошено про надання в концесію цілісного майнового комплексу ОКП «Компанія «Луганськвода» іноземній компанії «Росводоканал».