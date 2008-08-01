У Броварах горів ринок

Вчора у м. Бровари Київської області на території ринку "Нива" в торгових ятках та металевих контейнерах роздрібної торгівлі виникла пожежа, внаслідок якої вогнем знищено 100 яток на площі 400 м2.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Підрозділами Державної пожежної охорони МНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі та розмір матеріальних збитків від пожежі встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.