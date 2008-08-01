Савік Шустер переходить на телеканал «Україна»

Телеведучий Савік ШУСТЕР переходить працювати з «Інтера» на телеканал «Україна».

Як повідомляє «Телекритика» з посиланням на прес-службу ТРК «Україна», телеканал офіційно підтвердив укладення контракту з компанією «Савік Шустер Студіос».

Контракт, термін якого становить три роки, передбачає вихід в ефірі каналу з понеділка по п’ятницю суспільно-політичної програми, ведучим якої буде С.ШУСТЕР. Проект з’явиться в ефірі у вересні.

У повідомленні зазначено, що контракт гарантує невтручання телеканалу в роботу продакшн-компанії.

Раніше «Телекритика» повідомляла про те, що С.ШУСТЕР залишив телеканал «Інтер», і його продакшн-компанія вироблятиме програму для телеканалу «Україна».

«Інтер» не підтверджував цю інформацію, наголошуючи, що офіційного рішення про розірвання стосунків із каналом С.ШУСТЕР не прийняв.

Як відомо, до переходу у 2007 році на «Інтер» С.ШУСТЕР вів ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV.