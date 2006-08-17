У Підмосков`ї бійцівський собака загриз дитину

У Підмосков`ї бійцівський собака загриз однорічну дитину.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомили в правоохоронних органах Московської області.

За словами співрозмовника агентства, "в середу в мікрорайоні Павліно проживаючий в сім`ї стаффордширський тер`єр по кличці Кріс напав на дитину, яка спала в своєму ліжечку". Мати спробувала відтягнути собаку, але не змогла. "До приїзду співробітників міліції господарі убили пса", - зазначив співрозмовник агентства.