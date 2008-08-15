У Черновецького розписали усі платні паркування в центрі Києва

Київська міська державна адміністрація затвердила схему місць для платного паркування транспортних засобів у центральній частині міста.

Згідно з документом, текст якого оприлюднений на офіційному веб-порталі столичної влади, центр міста обмежено: Європейською площею, вулицями Трьохсвятительською, Михайлівською, Великою Житомирською, Володимирською, Льва Толстого, Червоноармійською, Саксаганського, Еспланадою, Басейною, Шовковичною, Грушевського.

У розпорядженні наголошується, що дія територіальної зони розповсюджується на територію проїзних частин доріг та прилеглих до них територій, окрім місць, де паркування транспортних засобів заборонено відповідно до правил дорожнього руху.

Комунальному підприємству “Київтранспарксервіс” згаданим розпорядженням доручено організувати місця платного паркування на прибудинкових територіях зазначеної зони з урахуванням вимог законодавства.

Головному управлінню транспорту КМДА доручено створити спеціальну комісію з залученням працівників профільних структур міста для визначення доцільності існуючих та введення додаткових обмежень щодо зупинки та стоянки автотранспорту.