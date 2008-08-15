В аеропорту Манчестера затримали п'яних російських льотчиків

У ніч на п`ятницю в аеропорту Манчестера були заарештовані двоє російських пілотів, що перебували в нетверезому стані, пише газета Manchester Evening News.

Льотчики мали вилетіти з Манчестера до Москви без пасажирів літаком Boeing-767 авіакомпанії "Аерофлот". Під час проходження контролю перед вильотом працівники служби безпеки аеропорту помітили запах алкоголю від пілотів і викликали поліцію.

Як розповів газеті представник поліції, двоє пілотів "насилу трималися на ногах".

Проведена перевірка виявила значне перевищення норми вмісту алкоголю в їх крові. У прес-службі поліції Манчестера підтвердили інформацію про затримання пілотів, зазначивши, що з`ясування обставин інциденту триває.

Після арешту льотчики були поміщені під варту до однієї з поліцейських дільниць Манчестера. Їх імена не розголошуються, проте відомо, що обидва пілоти - 47 і 55 років - з Москви.

Лента.ру