Можливо, на місце катастрофи приїдуть родичі загиблих

В МНС Росії вважають необхідною присутність російських рятувальників на місці падіння Ту-154 на Донеччині, заявила журналістам начальник прес-служби громадських зв`язків МНС РФ Ірина Андіанова.

"Україна каже, що на місці трагедії працюють 260 рятувальників і цього досить. Але ми вважаємо, що якщо це наш літак (російський), то наші психологи будуть там необхідні", - зазначила начальник прес-служби.

"Ми з МНС України перебуваємо на постійному прямому зв`язку, всі роботи контролюють, і інформація надходить кожні п`ять-десять хвилин", - сказала вона.

"Робота з українською стороною проходить абсолютно нормально і злагоджено, так як це регулюється двосторонніми угодами в цій області", - повідомила Андріанова.

За її словами, даних про виліт родичів загиблих на місце трагедії у неї немає, але вона припускає, що вони зможуть це зробити.

РІА "Новости"