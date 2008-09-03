Де ж імена загиблих російських миротворців?

16:12, 03 вересня 2008
Разное
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Маю на увазі не загиблих у війні російських військовослужбовців, а саме тих осіб, котрі справді були в Південній Осетії як миротворці до 8 серпня... Немає офіційної інформації та незалежного розслідування...

Репліка

Моя стаття в УНІАН “Яка різниця між Косово і Південною Осетією” викликала зливу недоброзичливих коментарів з Росії. У статті я доводжу, чому косовський випадок не можна ставити на один рівень із тим, що діється сьогодні в Грузії. Коментарі з Росії (відомого походження) написані наче під копірку: автор дурень і свиня, тому він неправий. Жодного аргумента мені наведено не було, крім одного.  

У своїй статті я написав, що досі не оприлюднено прізвища загиблих миротворців. Мені закидають, що такі імена Росія назвала...

Але я маю на увазі не загиблих у війні російських військовослужбовців, а саме тих осіб, котрі справді були в Південній Осетії як миротворці до 8 серпня.

Тобто немає офіційної інформації та незалежного (за участю міжнародних організацій – ООН, ОБСЄ тощо) розслідування щодо того, коли названі особи, що загинули у війні, були взяті на контрактну службу, коли потрапили в ролі миротворців у Південну Осетію, час, місце та обставини їхньої загибелі.

Без цих даних говорити про вбивство грузинськими військами саме миротворців можуть лише ті, хто готовий беззастережно вірити будь-якій інформації російської влади. Але тієї інформації, про яку я кажу, досі немає, хоча минуло вже 25 днів від початку подій у Південній Осетії і 23 дні, як  військові дії припинились безпосередньо на території невизначеної республіки.

Ось тому в мене є сумніви щодо істерії в російських ЗМІ стосовно загибелі миротворців. Якщо хтось із дописувачів надасть посилання саме на достовірну інформацію, буду готовий визнати свою помилку.

Борис Кушнірук

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