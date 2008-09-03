Українці страждають на страхову неосвіченість - "Коментарі"

Питома вага виплат за життя і здоров`я в загальному обсязі відшкодувань за обов`язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ) становить лише 2,3%, пише газета «Коментарі».

За даними видання, протягом січня-червня 2008 року обсяг відшкодувань, виплачених страховиками постраждалим у ДТП, зріс в 2,6 раза — до 193,490 млн. грн. Рівень виплат за ОСАЦВ вже перевищив 30%. Проте, за статистикою, левова частка страхових компенсацій пішла на оплату матеріальних збитків громадян. Виплати за шкоду для життя і здоров`я потерпілих у ДТП в першому півріччі поточного року склали всього 2,3% загального обсягу відшкодувань за «автоцивілкою».

У газеті з посиланням на дані ДАІ наголошується, що тільки за 6 місяців поточного року на дорогах України сталися 23 тисячі ДТП, в яких загинули 3340 осіб, травмовані - 28,5 тис. Але по виплату за шкоду для життя і здоров`я звернулися лише небагато постраждалих. «Кількість таких виплат в нашій компанії мала. За перше півріччя 2008 року їх було близько 10, за аналогічний період минулого року таких виплат взагалі не було», - розповів виданню директор департаменту врегулювання збитків СК «Провідна» Андрій КУРТАСОВ.

Як пишуть «Коментарі», таку ситуацію страховики пояснюють страховою неосвіченістю населення. Більшість українців не знайома із законом про «автоцивілку» і не знають своїх прав. А тому громадяни не подають до компаній заяви на відшкодування втрат. Ще одна причина — заплутана процедура розрахунку виплат і складний механізм підтвердження шкоди для життя і здоров`я громадян, передбачені законодавством. Наприклад, у разі смерті потерпілого спадкоємцям необхідно зібрати купу довідок для того, щоб підтвердити — яку частину доходів втратила сім`я через втрату годувальника і яку суму родичі витратили на похорон. Підтвердження витрат на лікування постраждалого — теж завдання не з легких. «Офіційно медичне обслуговування в Україні безкоштовне, так само як і медикаменти в лікарні. Отже в наших реаліях страхова компанія майже нічого не винна потерпілому», — зазначає керівник проекту Strahnadzor.ua Тимур ШАКІРОВ.

Утім, страховики прогнозують, що в перспективі суми виплат за шкоду для життя і здоров`я громадян поступово збільшуватимуться. Вже нині компанії зазначають зростання кількості заяв від потерпілих і обсягу виплат.

Довідка УНІАН. За даними Моторного (Транспортного) Страхового Бюро України, українські страхові компанії за підсумками першого півріччя продали 3 млн. 135,011 тис. полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСАЦВ), що на 85% більше, ніж за аналогічний період 2007 року (1 млн. 690,872 тис. полісів).

Сума одержаних страховиками від продажу полісів у січні-червні 2008 року страхових платежів збільшилася проти аналогічного періоду 2007 року на 86% - з 324 млн. 220,369 тис. грн. до 602 млн. 373,058 тис. грн. При цьому сума страхових виплат, проведених страховими компаніями – членами МТСБУ, збільшилася в 2,6 разу - з 73 млн. 161,473 тис. грн. до 193 млн. 490,481 тис. грн. Загальна сума страхових виплат (з 2005 року по 31 червня 2008 року, виплати страхових компаній і фонду захисту потерпілих) склала 558 млн. 019,894 тис. грн.

У МТСБУ повідомили, що в першому півріччі подано 35 190 заяв на страхове відшкодування, за 30 969 заявами проведені виплати.

За даними Бюро, трійка компаній-лідерів щодо суми виплачених страхових відшкодувань на кінець першого півріччя була такою: ВАТ НАСК «Оранта», ВАТ УСК «Дженералі Гарант», ЗАТ «СГ «ТАС». За кількістю проданих полісів ОСАЦВ лідирують: ВАТ НАСК «Оранта», ЗАТ УСК «Княжачі».