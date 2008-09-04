У львівських школах встановлять відеокамери

У львівських школах з метою профілактики підліткової злочинності встановлять камери відеоспостереження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у цьогорічному міському бюджеті Львова на встановлення камер відеоспостереження на території 12 шкіл міста передбачено 800 тис. грн. Таким чином у кожному з районів відеоспостереженням будуть забезпечені по дві школи.

Нещодавно члени робочої групи спільно з представниками міліції та управління освіти об’їздили львівські школи і визначили серед них ті, які є першочерговими у списку на встановлення відеокамер. За словами депутата Львівської міськради Ігоря МИКИТИНА, відеоспостереження «дасть змогу стежити за поведінкою школярів, визначати випадки її порушення і сприятиме мінімізації злочинного впливу на неповнолітніх».

За повідомленням прес-служби міськради, загалом з міського бюджету цього року виділено 2,4 млн. грн. на реалізацію комплексної програми профілактики злочинності у місті Львові на 2007-2008 рр. Крім встановлення камер відеоспостереження на територіях шкіл, також буде закуплене додаткове обладнання для дільничних пунктів міліції, облаштовані додаткові пішохідні переходи у найбільш аварійних місцях на дорогах.

Нагадаємо, що у Львові на площі Ринок у рамках комплексної програми «Безпечне місто» вже встановлено 19 камер відеоспостереження. Крім цього, найближчим часом камери будуть встановлені на вулиці Стрийській біля Монументу Слави, де почастішали випадки вандалізму, і в районі львівського аеропорту, де завжди велике скупчення людей.