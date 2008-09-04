Три російські чемпіонки Європи загинули при пожежі в центрі підготовки

Вчора Федерація спортивної акробатики Росії повідомила про те, що в результаті пожежі загинули три спортсменки, які входять до національної збірної Росії, і їхня тренер, пише Советский спорт.

Жертвами трагедії стали 18-річна Ганна Марьїна з Кирова, 16-річна Ольга Гофман з Краснодара, Анастасія Головізніна з Краснодара, а також наставник команди, багатократна чемпіонка світу і Європи, заслужений майстер спорту Світлана Кушу.

Спортсменки, які готувалися до майбутньої світової першості в Шотландії в ранзі чинних чемпіонок континенту, загинули в результаті пожежі на території Центру спортивної підготовки в Геленджику.

Спортсменки і їхня тренер загинули в ніч з 30 на 31 серпня, але інформація про їхню смерть з`явилася на сайті Федерації спортивної акробатики Росії тільки 3 вересня, уточнює Лента.ру. При цьому на сайті федерації повідомляється лише про факт загибелі спортсменок, а не про причину смерті.