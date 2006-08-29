Вибух на киснево-добувній станції у Кіровоградській області

Вчора о 19.30 у Знам`янці Кіровоградської області на киснево-добувній станції "ПП Кононенко" у приміщенні для заправки балонів вибухнув кисневий балон, внаслідок чого загинуло дві особи.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, ці особи самовільно проникли до приміщення для заправки власних балонів.

Вибухом пошкоджено стіни і частково покрівлю приміщення для заправки балонів (розміри 6х4 м). Причина вибуху встановлюється.