ДАІ видаватиме школярам ”права”

З 1 вересня понад 9 тис. співробітників Державної автоінспекції проведуть в школах уроки з вивчення правил дорожнього руху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник Департаменту ДАІ МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, ці дії ДАІ відбуватимуться в рамках традиційної щорічної акції «Увага! Діти на дорозі!» та операції «Шкільний автобус».

Крім того, він зазначив, що Державтоінспекція спільно з Міністерством освіти та науки розробляє навчальну програму, яка передбачає викладання в школах правил дорожнього руху.

Готуючи цю програму, сторони-учасниці взяли «на озброєння» європейський досвід. Зокрема, планується, що в процесі вивчення правил дорожнього руху та поведінки на дорогах учням, в залежності від віку, видаватимуться «права» пішохода, велосипедиста, водія скутера, мотоцикла, а по завершенню школи – посвідчення водія автомобіля після проходження відповідного навчання.

За словами С.КОЛОМІЙЦЯ, ці документи матимуть не стільки юридичну силу, скільки нестимуть в собі певний моральний стимул.

Зазначену програму, в разі її успішної підготовки, планується втілити у навчальний процес з наступного навчального року.