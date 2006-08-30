Вітренко співатиме «Фелічіту» з Павліком

Лідер прогресивних соціалістів Наталія Вітренко, мабуть, втомилася від політики і вирішила спробувати себе ще і в шоу-бізнесі. Тепер своїх виборців Наталія Михайлівна почне агітувати не стільки словом, скільки піснею.

Вона так і сказала: «Не можу підвищити зарплати і пенсії, зробити безкоштовну медицину, так хоч пісню заспіваю.»

Свої перші кроки в якості зірки естради Наталія Вітренко зробила разом зі співаком Віктором Павліком - вона погодилась взяти участь у новій телепередачі «Пісні із зірками», пише «КП в Україні». Правда, дізнавшись, що співати російською мовою за умовами програми не можна, навіть засмутилася і взагалі мало не відмовилася від участі.

- Може, «Мані-мані» заспіваємо? - запропонував Павлік вередливій співачці.

- Та ні, цю пісню в дуеті з Пинзеником співати треба. Співатиму «Фелічіту» – у ній слів небагато, – заявила Вітренко і тут же зажадала: – Напишіть мені переклад пісні і транскрипцію, вдома вчитиму.

– Вже якщо вона за щось узялася, то доведе до кінця, – прошепотів захоплений дебютом подруги помічник і соратник Віталій Марченко, який теж приїхав на зйомку. – Ось побачите, вивчить слова і буде голосніше за Павліка співати!

Обком