Організаторам ”Казантипу” загрожує штраф 1 млн. грн. за спорудження туалету

Організаторам міжнародного молодіжного фестивалю "Казантип" ("Республіка Z") - ТОВ "Центр молодіжних ініціатив "Зебра" за порушення вимог містобудівного законодавства загрожує штраф у розмірі майже 1 мільйона гривень, повідомили УНІАН в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму.

Згідно з повідомленням, ще 24 липня поточного року інспекцією державної архітектурно-будівельної комісії Сакського району АРК було виявлено порушення посадовцями ТОВ "ЦМИ "Зебра" будівельного законодавства і самовільне зведення монументальної споруди, що називається в звітній документації як "Громадський туалет і станція біологічного очищення господарський-будівельних стічних вод". Побудований "казантипський туалет" був незаконно, без узгодження з екологічними службами району і дотримання ряду інших законодавчих норм. Згідно із законом, в цьому випадку як штраф з підприємства в держбюждет стягується 50% вартості незаконно зведеного об`єкту. Згідно з довідкою, написаною посадовцями "ЦМІ "Зебра", вартість "туалетного монумента" дорівнює 1 тисячі гривень. "Іншими словами, штраф в 500 гривень був для них цілком підйомною сумою, - зазначає кримська міліція. - На цій стадії в справу і втрутилися правоохоронні органи".

Незалежні експерти з Кримського науково-дослідного інституту судових експертиз обрахували дійсну вартість споруди - майже 2 мільйони гривень, тобто сума не сплаченого державі штрафу становила майже 1 мільйон гривень.

За даним фактом Сімферопольською міжрайонною природоохоронною прокуратурою була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація) Кримінального кодексу України.

"Нюанс полягає в тому, що якби штраф державі був сплачений ТОВ "Зебра" у розмірі 500 гривень, вважалося б, що хитромудрі підприємці вже понесли покарання. А повторно судити за один і той же самий злочин, згідно з українським законодавством, неможливо", - повідомляє кримська міліція.