Платіжні термінали можна ставити в таксі

"ПриватБанк" підписав договір про прийом пластикових карт при оплаті транспортних послуг з однією із служб таксі Севастополя.

Про це повідомляється на сайті банку.

Згідно з наданою інформацією, замовивши машину, необхідно уточнити, що розрахунок буде здійснюватися за допомогою платіжної карти.

У кожному таксі діє програма “Бонус+”. Більш того, власники кредиток можуть сплатити поїздку на таксі за рахунок вже накопичених бонусів.

За інформацією Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЕМА, на 1 вересня 2008 року КБ «ПриватБанк» емітував 18 млн. 761 тис. 945 карт, з них MasterCard – 8 млн. 216 тис. 533 карти, Visa – 10 млн. 545 тис. 412 карт.