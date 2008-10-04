Собака Луценка не має стосунку до Колесникова

Голова МВС України Юрій ЛУЦЕНКО сказав, що кличка його домашнього собаки Конті-Себастьян ніяк не пов`язана з назвою відомої кондитерської компанії «Конті», якою володіє Борис КОЛЕСНИКОВ.

Про це він сказав учора в розмові з журналістами в Донецькому кінологічному центрі, коли оглядав чотириногих мешканців. Розповідаючи про свого собаку, міністр назвав його породу – іспанський коккер-спанієль та кличку - Конті-Себастьян. На запитання журналістів, чи не пов`язана кличка його собаки з назвою кондитерської компанії "Конті", він відповів: «Ніяк не пов`язана». За словами Ю.ЛУЦЕНКА, його собаці вже 9 років, «враховуючи родовід, треба було називати на одну букву всю лінію, було сказано – буква «К». «Тому назвали Конті, але, враховуючи, що він іспанський коккер-спанієль, то – Себастьян», - пояснив міністр.