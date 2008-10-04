На Івано-Франківщині живцем згоріли двоє людей

У селі Боднарів Калуського району Івано-Франківщини, у приватному житловому будинку, через необережність під час куріння виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділи Державної пожежної охорони МНС не викликалися. Пожежа була ліквідована місцевими жителями. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС.