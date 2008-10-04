На Івано-Франківщині живцем згоріли двоє людей
12:10, 04 жовтня 2008Разное
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Пожежників... не викликали
У селі Боднарів Калуського району Івано-Франківщини, у приватному житловому будинку, через необережність під час куріння виникла пожежа, внаслідок якої загинули двоє людей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, підрозділи Державної пожежної охорони МНС не викликалися. Пожежа була ліквідована місцевими жителями. На місці працювала опергрупа Головного управління МНС.
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