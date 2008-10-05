"Октоберфест" відвідали рекордні 6 млн. осіб

Рекордні 6 млн. осіб відвідали традиційне пивне свято "Октоберфест", що завершилося у вихідні в столиці Баварії Мюнхені, повідомляє ІТАР-ТАРС.

За традицією, гостями пивного фестивалю за 14 днів стали не тільки жителі Німеччини, але й десятки тисяч туристів з усіх куточків світу, які приїхали сюди, аби насолодитися пінним напоєм, культурою його споживання і звичаями, що беруть свій початок з 1810 року.

"Подібна кількість відвідувачів - рекорд, порівняно з попередніми роками", - пояснив представник компанії "Поланер", що є одним з організаторів свята.

Він розповів, що для продажу на "Октоберфесті" пивоварні компанії розробляють спеціальні сорти пива, які в звичний час не продають в магазинах і барах.

Святу "Октоберфест" - близько 200 років. У далекі часи, 12 жовтня 1810 року, баварський кронпринц Людвіг одружувався на принцесі Терезі. З такої нагоди вони влаштували всенародне свято і скачки перед міськими воротами на лугу, який з тих пір носить назву "Поляна Терези". Людям сподобалося свято, яке було вирішено відзначати щоосені як річницю того весілля. Так зародився щорічний "Октоберфест". З тих пір він проводився регулярно з 23 "перервами" на війни і стихійні лиха.

Головні гуляння в дні "Октоберфест" відбуваються в центрі Мюнхена. Цього року один "мас" пива (літровий кухоль) обійшовся любителям бурштинового напою в рекордні 8,3 євро, на 50 центів дорожче, ніж минулого року.