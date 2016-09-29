29 вересня в Києві відбудеться презентація соціального арт-проекту "dip" (direction, indication, position)

Арт-проект dip – це новий формат соціальної ініціативи «ВИПИВ?!ЗА КЕРМО НЕ СІДАЙ!» компанії «САН ІнБев Україна» (презентація проекту відбулася на арт-заводі «Платформа» восени 2015 року).

У рамках конкурсу інсталяцій українськими авторами-фіналістами були створені роботи на тему безпечного водіння.

Продовження проекту восени 2016 відбудеться у розширеному форматі, відкриє нові імена та включатиме в себе: живопис, фотографію, просторові об’єкти, а також перформанс.

Рух чи падіння?

Проект dip (direction, indication, position) названо за групою дорожніх знаків, що інформують про головні напрямки руху. У той самий час слово dip перекладається як «вільне падіння». Таким чином, у назві проекту визначена гра контрастів: абревіатура вказує на можливість обрати вірний шлях і в той же час нагадує про його зворотну сторону у вигляді можливих падінь та невдач.

Мистецтво – це соціальний продукт, на який впливає все суспільство через економічні, політичні, релігійні та культурні інститути. У той самий час мистецтво саме творить очевидний вплив на суспільство, у якому воно розвивається. Індивідуальний твір мистецтва має сенс та дієвість в певному соціальному контексті.

«Мистецтво, як особливий спосіб пізнання та відображення дійсності, здатне розширювати суспільну свідомість, а митці – бути незалежними агентами соціальних процесів. У рамках арт-проекту чітко окреслена соціальна роль митця: через самовираження нагадувати про відповідальність по відношенню до оточуючих. Основна задача проекту – особливим чином включитися у соціальну структуру реальності!» - куратор проекту Антон Міллер.

Учасники: Ігор Гусєв, Маша Куликівська, Альбіна Ялоза, арт-група «Степ» (Антон Карюк та Лєна Сіятовська), Анастасія Живкова, Таня Василенко, Роман Духопел, Андрій Сигунцов, Андрій Куманський, Indie Rage, Guppy Drink та Andy M.

Куратор – Антон Міллер

PR-спеціаліст – Валерія Башинська

Акредитація ЗМІ – Єлизавета Даниловська, тел. 093 981 72 23

Запрошуємо вас на відкриття виставки:

29 вересня о 18.00

галерея АРТПРИЧАЛ

Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, причал №2